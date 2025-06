Juve arrivata a Philadelphia | giro di campo al Lincoln Financial Field stasera la sfida al Wydad Casablanca – FOTO

Juve arrivata a Philadelphia: giro di campo al Lincoln Financial Field, stasera la sfida al Wydad Casablanca nella seconda giornata del Mondiale. Intorno all'1 di stanotte ora italiana la Juventus è arrivata a Philadelphia. I bianconeri hanno fatto un breve giro di campo al Lincoln Financial Field, lì dove stasera si disputerà il match contro il Wydad Casablanca. Having a look at the Lincoln Financial Field ahead of tomorrow's Matchday 2? Watch the @FIFACWC June 14 – July 13 Every Game Free https:t.cokAe2yP09bk #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.comPzfl4eBDkO — JuventusFC???? (@juventusfcen) June 21, 2025 Una partita molto importante per i bianconeri, che vanno a caccia della qualificazione agli ottavi di finale.

