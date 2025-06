Juve addio dopo un solo anno | sacrificio di Comolli per accontentare Tudor

Il mondo del calcio si prepara a un altro capitolo di emozioni e decisioni cruciali, con la Juventus protagonista di scelte che potrebbero cambiare il destino della squadra. Dopo un solo anno, l’addio di Comolli e le sue strategie di mercato si fanno sentire, mentre Tudor traccia la rotta per una stagione all’insegna della competitività . La domanda ora è: quali sorprese ci riserverà il mercato bianconero?

Il mercato della Juventus sarĂ un continuo susseguirsi di scelte difficili, opportunitĂ da cogliere o meno e cessioni da fare alle migliori condizioni: la prima grande sorpresa di Comolli potrebbe arrivare in attacco Igor Tudor è stato molto chiaro agli albori della stagione che si appresta a iniziare: “Con 3 acquisti siamo competitivi per lo scudetto”. Una dichiarazione d’intenti anche in sede di mercato e una sbirciatina dalla serratura su quella che potrebbe essere la strategia di Comolli nella sua prima estate in bianconero. Anche il dirigente francese, d’altro canto, si è presentato alla Juventus con la volontĂ di tornare a vincere nel piĂą breve tempo possibile. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juve, addio dopo un solo anno: sacrificio di Comolli per accontentare Tudor

In questa notizia si parla di: comolli - juve - addio - anno

Comolli Juve, è sempre più vicino! Ufficiale l’addio al Tolosa: «Decisione motivata dal desiderio di aprire una nuova fase professionale». Il comunicato e tutti i dettagli - Damien Comolli si prepara a lasciare il suo ruolo di presidente del Tolosa per intraprendere una nuova avventura professionale.

Juve, addio e Giuntoli e nuova rivoluzione in dirigenza: al comando ci saranno Comolli, Tognozzi e Chiellini - La Juventus si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia: con l’addio di Cristiano Giuntoli, il club vira verso una rivoluzione dirigenziale.

"QUALI CLUB HANNO VINTO CON GLI ALGORITMI?" Michele Fratini, noto talent scout, a TiAmoCalciomercato sul canale Youtube di Calciomercato.it ha parlato così della nuova #Juventus di #Comolli: "Mi pongo una domanda: hanno mandato via Giunt Vai su Facebook

Ghisolfi dice addio alla Roma: possibile approdo alla Juventus da Comolli https://romanews.eu/ghisolfi-dice-addio-alla-roma-possibile-approdo-alla-juventus-da-comolli/… #asroma #RomanewsEU Vai su X

Juve, addio dopo un solo anno: sacrificio di Comolli per accontentare Tudor; Inter-Inzaghi, aria di addio, domani l’incontro con Marotta. Juve: Comolli nuovo Dg ma Tudor resterà in panchina o no?; Occhio, al Mondiale ci si gioca la Juve: Comolli pesa tutti sul mercato, chi sbaglia può dire addio.

Juve, addio dopo un solo anno: sacrificio di Comolli per accontentare Tudor - La Juventus deve fare molte operazioni di mercato e sono iniziate le grandi manovre di Comolli: ci potrebbe essere un grande sacrificato ... Si legge su calciomercato.it

Scambio con Vlahovic: addio Napoli - Il bomber serbo complica i piani di mercato del Napoli di Conte: scambio pazzesco, così Vlahovic lascia subito la Juventus. Lo riporta juvelive.it