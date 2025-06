Juve a tutto Yildiz | 4-1 al Wydad e ottavi del Mondiale in tasca

Una serata da ricordare per la Juventus e il suo talento emergente, Kenan Yildiz. Con due gol e un assist, il giovane attaccante ha illuminato il campo regalando ai bianconeri un convincente 4-1 contro il Wydad Casablanca, staccando così il pass per gli ottavi del Mondiale per Club. La squadra di Tudor vola alta, ma il futuro riserva ancora grandi sfide, a partire dal prossimo ostacolo contro il Manchester City.

Il numero 10 bianconero da' spettacolo con due gol e il zampino anche sulla terza marcatura, altra vittoria per la squadra di Tudor che avanza nel torneo Kenan Yildiz si prende la scena nel Mondiale per Club. Grande prestazione dell'attaccante della Juventus, protagonista assoluto nel successo bianconero per 4-1 contro il Wydad Casablanca. A sei punti, i torinesi sono già agli ottavi di finale e contro il Manchester City, a meno di un successo dalle proporzioni tennistiche degli inglesi contro l'Al Ain, avranno due risultati su tre per il primo posto.

La Juve ipoteca gli ottavi di finale al Mondiale per Club: Wydad battuto con uno straripante Yildiz - La Juventus mette un piede già agli ottavi del Mondiale per Club 2025 con una vittoria schiacciante contro il Wydad, dominando in ogni aspetto e affidandosi alla tripletta di Yildiz e al rigore di Vlahovic.

