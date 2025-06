#JustKilling le challenge online e le derive dei social secondo Giacomo Bevilacqua

Scopri i retroscena di Giacomo Bevilacqua, autore amatissimo di A Panda Piace, che con #JustKilling affronta le sfide del mondo digitale e le ombre dei social. Un albo a fumetti che, tra critica sociale e riflessione sulla salute mentale, ci invita a riflettere sulle derive più oscure della connettività . Un viaggio tra realtà e fantasia che non lascia indifferenti: perché il mondo online può essere ben più pericoloso di quanto sembri.

Ci siamo fatti raccontare da Giacomo Bevilacqua i retroscena del suo ultimo albo a fumetti: #JustKilling, ambientato nel mondo delle challenge online e incentrato sulle derive dei social. L'abbiamo conosciuto e amato per A Panda Piace, ci siamo confrontati con lui anche sulla salute mentale, ora lo ritroviamo con un'altra opera interessante: Just Killing, come il Just Chatting dello streaming online, ma virato all'omicidio, albo realizzato insieme a Guido A. Gualtieri e con i disegni di Vincenzo Puglia, che traccia una storia adrenalinica e densa di colpi di scena che vede protagonista una ragazzina e un mentore in una dinamica che funziona e appassiona.

