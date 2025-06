Julio Velasco | Italia forte e bella spingiamo sulla difesa Vinte partite senza giocatrici importanti

L’Italia di Julio Velasco si dimostra una vera potenza, forte e bella, grazie a un’ottima difesa e a un gioco solidissimo. Le nostre campionesse olimpiche hanno conquistato l’ottava vittoria consecutiva nella Nations League di volley femminile, battendo la Cina 3-0 e mantenendo la testa della classifica. Dopo aver superato con successo Bulgaria, Thailandia e Giappone in terra asiatica, le azzurre continuano a stupire, dimostrando che il segreto del successo è nel cuore e nella strategia.

L’Italia ha sconfitto la Cina per 3-0 e ha così conquistato l’ ottava vittoria consecutiva nella Nations League di volley femminile, confermandosi in testa alla classifica del massimo circuito internazionale itinerante. Le Campionesse Olimpiche hanno regolato le padrone di casa a Hong Kong e hanno così concluso brillantemente la trasferta in terra asiatica dopo le affermazioni ottenute nei giorni scorsi contro Bulgaria, Thailandia e Giappone, difendendo l’imbattibilità e ipotecando la qualificazione alla Final Eight. Il CT Julio Velasco ha analizzato la partita attraverso i canali federali: “La squadra è stata sia forte che bella, in alcune circostanze sia con Giappone che stasera con la Cina ho visto delle grandi difese e questo era uno degli aspetti su cui stiamo spingendo di più in questo periodo. 🔗 Leggi su Oasport.it