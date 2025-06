Juanlu-Napoli cambia tutto | cosa trapela dalla Spagna

In un clima di grande aspettativa, il Napoli continua a puntare con determinazione su Juanlu Sánchez, giovane talento del Siviglia. Le recenti indiscrezioni dalla Spagna svelano come la trattativa sia ancora in fase di stallo, alimentando speranze e tensioni tra le parti. Le prossime ore potrebbero essere decisive: l’affare potrebbe finalmente decollare o dover essere riposto nel cassetto delle possibilità. La passione partenopea non si arrende, perché ogni mossa può cambiare tutto.

Ore caldissime in casa Napoli, con il ds Giovanni Manna impegnato a portare avanti le trattative per rinforzare la rosa azzurra. Il Napoli non molla la presa su Juanlu Sánchez, giovane centrocampista del Siviglia seguito con grande interesse dalla società partenopea. In tal senso, arrivano notizie direttamente dalla Spagna, aggiornando quella che è la situazione su una trattativa che sta vivendo una fase di stallo. C’è, infatti, ancora distanza tra le parti, ma dalla Spagna fanno sapere di una sorta di accordo tra Juanlu e il club andaluso, nel caso in cui dovesse arrivare un nuovo rilancio. Juanlu Sánchez, nodo trattativa tra Napoli e Siviglia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Juanlu-Napoli, cambia tutto: cosa trapela dalla Spagna

In questa notizia si parla di: juanlu - napoli - spagna - cambia

Napoli, blitz in Spagna per Juanlu Sanchez: il giocatore ha già detto sì - Il Napoli si prepara a fare un ulteriore passo avanti nel mercato internazionale, con un blitz in Spagna per Juanlu Sanchez che ha già annunciato il suo entusiasmo.

DALLA SPAGNA - Napoli-Juanlu Sanchez, il Siviglia dà priorità al club azzurro https://ift.tt/olRHZtu Vai su X

#Juanlu-#Napoli, trattativa al momento congelata: #Manna è tornato dal viaggio in Spagna https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Juanlu-Napoli--trattativa-al-momento-congelata--Manna-e-tornato-dal-viaggio-in-Spagna-140580.aspx #Calciomer Vai su Facebook

Juanlu-Napoli, frenata dalla Spagna: il Siviglia alza il tiro; Dalla Spagna: Napoli vicino a Juanlu Sanchez; JUANLU-NAPOLI, TRATTATIVA AL MOMENTO CONGELATA: MANNA È TORNATO DAL VIAGGIO IN SPAGNA.

Juanlu-Napoli, dalla Spagna: "Il Siviglia attende la terza offerta decisiva degli azzurri" - Il Napoli sta lavorando per prendere Juanlu Sanchez dal Siviglia e arriva un aggiornamento dalla Spagna. msn.com scrive

DALLA SPAGNA - Napoli-Juanlu Sanchez, il Siviglia dà priorità al club azzurro - Juanlu Sanchez, difensore del Betis Siviglia, resterebbe ancora un nome caldo per la retroguardia del Napoli. Come scrive napolimagazine.com