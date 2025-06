Juanlu ha detto sì al Napoli Il Siviglia ha un patto con il calciatore Manna fiuta il colpo

Il calciomercato del Napoli si infiamma con la possibile acquisizione di Juanlu Sanchez, il talentuoso terzino destro del Siviglia. Dopo due offerte respinte, i partenopei cercano di convincere i biancorossi con un nuovo colpo di mercato, puntando a rinforzare la fascia e consolidare la rosa in vista della nuova stagione. La trattativa è in fase calda: il futuro di Juanlu al Napoli potrebbe essere più vicino di quanto si pensi...

Il calciomercato del Napoli entra nel vivo con la trattativa per Juanlu Sanchez. Il terzino destro del Siviglia rappresenta uno degli obiettivi prioritari di Giovanni Manna per rinforzare la fascia destra azzurra. La strada verso l'accordo definitivo è tracciata, ma servono ancora alcuni milioni per convincere il club andaluso. Due offerte respinte, ma la porta resta aperta. Il Siviglia ha già detto no a due proposte del Napoli per Juanlu Sanchez. La prima offerta di 8 milioni più 4 di bonus non ha convinto la dirigenza andalusa, così come l'idea di inserire Giovanni Simeone come contropartita tecnica.