Jordi Meeus vince la prima Copenhangen Sprint | successo in volata nel nuovo evento World Tour

Il mondo del ciclismo ha assistito a un emozionante debutto con la prima Copenhagen Sprint, una sfida avvincente nel cuore della Danimarca. La corsa di 235,6 km da Roskilde a Copenaghen si è conclusa con una spettacolare volata di gruppo, regalando un grande trionfo al belga Jordi Meeus. Questa nuova tappa del World Tour promette di scrivere pagine memorabili di questa stagione ciclistica. E la domanda ora è: chi sarà il prossimo protagonista di questa entusiasmante avventura?

