John Elkann Tudor racconta il retroscena | Presenza costante e importante i giocatori han percepito la sua energia Poi svela la reazione dopo la vittoria con l’Al Ain

John Elkann, presenza costante e carica di energia, ha lasciato un segno profondo nello spogliatoio della Juventus. Igor Tudor, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Wydad Casablanca, ha svelato i retroscena su questa vicinanza, rivelando come la sua energia abbia motivato e ispirato il team. Ma qual è stata la reazione dei giocatori dopo la vittoria? Scopriamolo insieme.

John Elkann, Tudor racconta il retroscena: «Presenza costante e importante, i giocatori han percepito la sua energia». Le sue parole in conferenza. Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Juve e Wydad Casablanca, valida per la seconda giornata del Mondiale per Club. Queste le parole di Tudor su John Elkann. ELKANN – « John Elkann vicino a noi? È una presenza costante, bella e importante. Se posso permettermi, fa percepire la sua presenza anche con i modi giusti e con le parole giuste. Mi è piaciuto molto come ha parlato ai giocatori a Torino. C’è grande energia da parte sua, i giocatori l’hanno percepita e l’hanno presa come ulteriore motivazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - John Elkann, Tudor racconta il retroscena: «Presenza costante e importante, i giocatori han percepito la sua energia». Poi svela la reazione dopo la vittoria con l’Al Ain

Tudor rimane alla Juventus? Telefonata di John Elkann, cosa si sono detti. Retroscena importante sul tecnico bianconero - La Juventus si conferma protagonista del calciomercato, con una mossa che potrebbe segnare il futuro della squadra: John Elkann ha contattato Igor Tudor per discutere della sua permanenza.

Tudor Juve (Corriere): quarto posto e non solo, tutti i fattori determinanti per il futuro del tecnico. E deciderà Elkann - L'edizione odierna del Corriere dello Sport analizza il futuro di Igor Tudor alla Juventus. Al quarto posto in classifica e con molte incognite da considerare, il tecnico dovrà affrontare decisioni cruciali per il suo cammino.

