Joao Felix pesca uno squalo | il video delle polemiche

Joao Felix, protagonista di un acceso dibattito online, ha condiviso sui social video che mostrano la sua insolita passione per la pesca, coinvolgendo uno squalo martello. Le immagini hanno suscitato reazioni forti, tra chi difende il suo diritto di divertirsi e chi condanna il gesto considerato poco rispettoso per la fauna marina. La vicenda ha acceso nuovamente il dibattito sull’etica e il rispetto ambientale nel mondo dello sport e del tempo libero.

Joao Felix nelle ultime ore è finito al centro delle polemiche per dei video postati sui propri social. Nel post incriminato, che riprende una battuta di pesca, oltre ad alcune foto delle prede, ci sono infatti due video con uno squalo martello. In uno si vede l’animale che cerca di liberarsi attaccato alla canna da pesca, nell’altro il portoghese e i compagni che lo trattengono fuori dall’acqua. In molti hanno attaccato l’ex calciatore del Milan  accusandolo di crudeltĂ verso gli animali, altri invece ritengono che il portoghese stesse liberando lo squalo che sfortunatamente si era attaccato all’amo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it