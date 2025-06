Jeremy Renner tornerà in Hawkeye 2? Ecco cosa sappiamo sul futuro di Occhio di Falco nel MCU

Il mondo Marvel si appresta a scoprire se Clint Barton, interpretato da Jeremy Renner, tornerà con una nuova stagione di Hawkeye. Dopo voci di un rifiuto legato a compensi, emergono segnali positivi sul futuro dell’arciere e dei suoi alleati, tra cui Kate Bishop. La serie potrebbe continuare con nuove sfide e nemici, come Barney Barton. Ecco cosa sappiamo finora sul ritorno di Hawkeye nel MCU, che promette di emozionare ancora una volta i fan.

Dopo le voci di un rifiuto dovuto a un compenso ritenuto troppo basso, emergono nuovi dettagli sul futuro di Jeremy Renner nei panni di Clint Barton per una possibile seconda stagione di Hawkeye. Da tempo si parla della possibilità di una seconda stagione di Hawkeye, serie Marvel che potrebbe vedere Clint Barton e Kate Bishop affrontare un nuovo nemico: Barney Barton, alias Trickshot. Tuttavia, il ritorno di Jeremy Renner nei panni dell'arciere degli Avengers è rimasto avvolto nel mistero, soprattutto dopo le indiscrezioni secondo cui l'attore avrebbe rifiutato la proposta dei Marvel Studios per via di un cachet significativamente inferiore rispetto alla prima stagione.

