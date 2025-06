Jd Vance | Non siamo in guerra con l' Iran ma con il suo programma nucleare

Il vicepresidente JD Vance ha sottolineato che gli attacchi aerei statunitensi contro l’Iran hanno ritardato il suo programma nucleare, pur precisando che Washington non è in guerra con la Repubblica Islamica. La dichiarazione mette in luce la complessità della situazione, tra azioni militari mirate e il tentativo di evitare un conflitto aperto. Ma cosa significa tutto questo per il futuro delle relazioni internazionali?

Il videpresidente JD Vance ha dichiarato che i raid aerei statunitensi contro l'Iran hanno ritardato il programma nucleare, ma ha anche aggiunto che Washington non è in guerra con la Repubblica Islamica. "Non voglio entrare in dettagli di intelligence delicati, ma sappiamo che ieri sera.

