Italo Leali il primo malato di Sla a Civita di Bagnoregio | Questa malattia non avrà la mia anima | FOTO

In un gesto di grande coraggio e speranza, Civita di Bagnoregio ha aperto il suo cuore accogliendo Italo Leali, primo malato di Sla della storica "città che muore". La sua presenza testimonia che anche nelle sfide più dure, la vita continua a splendere e a parlare di resilienza. Un esempio di come la forza dell’anima possa superare ogni ostacolo, ispirando tutti noi a guardare oltre le difficoltà.

Nella "città che muore" è accaduto qualcosa che parla di vita. Per la prima volta Civita di Bagnoregio ha accolto un malato di Sla: Italo Leali, ideatore del Tuscia in jazz, direttore artistico del festival, appassionato di musica e testimone coraggioso della malattia che affronta ogni giorno. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Italo Leali, il primo malato di Sla a Civita di Bagnoregio: "Questa malattia non avrà la mia anima" | FOTO

