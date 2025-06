Italian Screens 2025 torna in Cina | al 27° Shanghai International Film Festival arriva FolleMente di Paolo Genovese

Italian Screens 2025 fa il suo grande debutto a Shanghai, portando il meglio del cinema italiano davanti al pubblico asiatico. Dopo il successo a Pechino, questa prestigiosa sezione al 27° Shanghai International Film Festival celebra la creatività italiana con anteprime emozionanti come FolleMente di Paolo Genovese. Un’occasione imperdibile per rafforzare i legami culturali e svelare l’arte cinematografica italiana ai fan cinesi, lasciando il segno nel cuore di Shanghai.

Dopo il successo delle precedenti edizioni a Pechino, “Italian Screens” approda per la prima volta a Shanghai in occasione del 27° Shanghai International Film Festival (SIFF), uno degli eventi cinematografici piĂą prestigiosi dell’Asia. Protagonista dell’edizione 2025 è FolleMente di Paolo Genovese, presentato insieme ad altri sei film italiani in anteprima. Il cinema italiano conquista il pubblico cinese. La sezione speciale Italian Screens, realizzata in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo (DGCA-MiC) e CinecittĂ , mira a promuovere il cinema italiano all’estero attraverso proiezioni di qualitĂ , incontri e strumenti di supporto alla distribuzione. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - “Italian Screens” 2025 torna in Cina: al 27° Shanghai International Film Festival arriva FolleMente di Paolo Genovese

L'associazione culturale International Horizon dialoga con Marco Minniti, presidente di Med-Or, Italian Foundation - L'Associazione culturale International Horizon invita a un incontro con Marco Minniti, presidente della Medor Italian Foundation, giovedì 15 maggio alle 18.

FESTA DELLA REPUBBLICA 2025 A Shanghai si sono svolte le celebrazioni per il 79° anniversario della Proclamazione della Repubblica Italiana, alla presenza dell'Ambasciatore Massimo Ambrosetti, della Console Generale Tiziana D'Angelo

