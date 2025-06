Italian Global Series Festival | Il Paradiso delle signore Twin Peaks e Lino Guanciale nella seconda giornata

della mostra su Il Paradiso delle Signore, un vero e proprio viaggio tra passato e presente del panorama televisivo italiano e internazionale. Un'occasione imperdibile per gli appassionati di serialità , che potranno scoprire anteprime esclusive e approfondimenti sui loro show preferiti, il tutto immersi in un’atmosfera ricca di creatività e innovazione. La giornata promette emozioni e sorprese per tutti gli amanti della televisione di qualità .

Domenica 22 giugno, seconda giornata dell'Italian Global Series Festival, è dedicata a nuove produzioni italiane, un omaggio a Twin Peaks e la mostra su Il Paradiso delle signore. La seconda giornata all'Italian Global Series Festival - domenica 22 giugno - si apre all'insegna delle grandi storie della televisione. Si comincia con la presentazione di nuove produzioni italiane e si prosegue con un evento dedicato a Twin Peaks e la presentazione della mostra su Il Paradiso delle signore. IGSF 2025: Lino Guanciale presenta Le libere donne La mattinata inizierĂ alle ore 11:00 al Cinema Fulgor di Rimini, con una serie di incontri dedicati alla presentazione di produzioni italiane e internazionali: I Cesaroni, Hype e Maria: The Unknown Callas, la serie greca incentrata sulla giovinezza della celebre soprano Maria Callas. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Italian Global Series Festival: Il Paradiso delle signore, Twin Peaks e Lino Guanciale nella seconda giornata

Dalla Croisette alla Riviera: l'Italian Global Series Festival svela la sua prima edizione a Cannes

