Italia Under 21 eroica e sconfitta | in 9 contro la Germania arriva ai supplementari poi il sogno finisce

L’Italia Under 21 ci ha regalato una notte di emozioni indimenticabili, tra coraggio e cuore, contro una Germania determinata. Nonostante le due espulsioni e il recupero nel cuore della partita, gli Azzurrini hanno combattuto fino all’ultimo respiro, portando a casa il rispetto e l’orgoglio di tutta la nazione. Un sogno che si interrompe ai supplementari, ma che lascia il segno: la nostra gioventù calcistica ha dimostrato di essere pronta a riscrivere il suo futuro.

L’Italia Under 21 esce dagli Europei a testa alta: contro la Germania, con due espulsioni, recupera lo svantaggio, poi ai supplementari il gol della beffa L’Italia Under 21 saluta l’Europeo al termine di una partita emozionante e combattutissima contro la Germania, che conquista l’accesso alla semifinale. Azzurrini sfortunati e poco cinici, soprattutto nel primo tempo: . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Italia Under 21 eroica e sconfitta: in 9 contro la Germania arriva ai supplementari, poi il sogno finisce

In questa notizia si parla di: italia - under - germania - supplementari

LIVE Italia-Germania 2-2, Europei calcio U21 2025 in DIRETTA: Ambrosino la pareggia su punizione al 95?! Ai supplementari sarà 9 vs 11 - L’Italia e la Germania si sfidano nell’emozionante quarto di finale degli Europei U21 2025, terminato in un incredibile 2-2 dopo i supplementari.

L’Italia Under 21 lotta con coraggio e cuore, pareggia in nove uomini al 96’ grazie ad Ambrosino, ma cede 3-2 alla Germania ai supplementari. Fuori dall’Europeo a testa alta. Arbitro nel mirino #italiaunder21 #italiagermania Vai su X

L'Italia Under 21 sfiora l'impresa, Germania in semifinale agli Europei di categoria. Gli azzurrini rimasti in nove cedono 3-2 ai supplementari. Il ct Nunziata: "L'arbitro ha rovinato la partita, grazie ragazzi" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2025/0 Vai su Facebook

Italia U21 eroica ma fuori: 3-2 Germania al 117'; Europei Under 21, Italia eliminata dalla Germania 2-3 ai supplementari: ridotta in 9, espulsi Gnonto e Zanotti. In gol Koleosho e Ambrosino; Italia, l'orgoglio non basta: la Germania passa ai supplementari e va in semifinale all'Europeo Under 21.

Europeo Under 21, Germania-Italia 3-2: azzurri ko ai supplementari dopo aver lottato in 9 contro 11 - I ragazzi di Nunziata, avanti con Koleosho, vengono rimontati da Woltemade e Weiper e poi pareggiano in pieno recupero con Ambrosino, nonostante il doppio rosso. Secondo msn.com

Italia U21, finisce il sogno Europeo: 3-2 Germania ai supplementari con gli azzurrini in nove - Si spegne ai quarti il cammino dei ragazzi di Nunziata: pesano le espulsioni di Gnonto e Zanotti, la magia di Ambrosino non basta ... Si legge su tuttosport.com