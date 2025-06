Italia Under 21 eliminata dalla Germania | Koleosho e Ambrosino illudono Gnonto e l’arbitro rovinano tutto

L’Italia Under 21 si arrende alla Germania in una sfida emozionante e ricca di sorprese, tra giocate sorprendenti di Koleosho e Ambrosino e un finale che ha lasciato l’amaro in bocca. Gnonto aveva illuso, ma l’arbitro e il destino hanno deciso diversamente, portando i giovani azzurri fuori dal sogno europeo. Una partita che resterà nella memoria degli appassionati, tra alti e bassi, per un addio che fa riflettere…

Ecco cosa è successo agli Europei di categoria tra gli azzurri e la squadra tedesca. I ragazzi di Nunziata L’Italia Under 21 di Nunziata dice addio all’Europeo di categoria dopo una partita rocambolesca, che si è conclusa ai tempi supplementari. Alla MOL Arena di Dunajská Streda, a vincere e a conquistare le semifinali del torneo è stata la Germania. (LaPresse) – Calciomercato.it E’ successo davvero di tutto in Slovacchia, con gli azzurrini che hanno trovato il gol del vantaggio al 58esimo, con un grande destro di Koleosho. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Italia Under 21 eliminata dalla Germania: Koleosho e Ambrosino illudono, Gnonto e l’arbitro rovinano tutto

