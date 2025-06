Italia-Spagna oggi Trinacria Cup pallanuoto 2025 | orario tv programma streaming

L’Italia si prepara a dare il massimo nella Trinacria Cup, un’occasione imperdibile per testare la propria forza contro la Spagna in vista dei Mondiali 2025 di pallanuoto maschile. Oggi, domenica 22 giugno, alle ore 16.30, Trapani si infiammerà con questa sfida emozionante, trasmessa in diretta streaming e in TV. Resta con noi per scoprire tutti i dettagli del programma e non perdere neanche un minuto di questa avvincente partita!

L’ Italia si prepara ai Mondiali 2025 di pallanuoto maschile affrontando in quest’occasione la Spagna: il Settebello incontrerà oggi, domenica 22 giugno, gli iberici nel corso del quadrangolare amichevole denominato Trinacria Cup. Anche per quest’ultima giornata di gare la sfida del Settebello andrà in scena a Trapani, ma questa volta avrà inizio alle ore 16.30: gli azzurri continueranno ad adattarsi alle nuove regole introdotte da World Aquatics, che saranno adottate anche ai Mondiali. Alle ore 18.30, invece, scenderanno in acqua per l’ultimo match del torneo, sempre a Trapani, Ungheria e Grecia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Spagna oggi, Trinacria Cup pallanuoto 2025: orario, tv, programma, streaming

