Italia-Israele l' assessore allo sport | Impossibile giustificare la scelta

La recente decisione di far disputare la partita Italia-Israele a Udine solleva forti dubbi etici e morali. È impossibile giustificare questa scelta, soprattutto considerando le gravi accuse di crimini di guerra rivolte allo Stato israeliano. La passione sportiva non può e non deve oscurare il rispetto per i valori umanitari e il diritto internazionale. È tempo di riflettere sulle implicazioni di tale evento e sui segnali che inviamo al mondo.

"Per la seconda volta in 12 mesi, Udine si trova ad ospitare una partita di calcio tra la nostra nazionale e quella di Israele, il cui Governo si sta rendendo protagonista di una serie di crimini di guerra senza precedenti, violando sistematicamente e quotidianamente il diritto internazionale. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Italia-Israele, l'assessore allo sport: "Impossibile giustificare la scelta"

