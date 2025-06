Italia-Germania Under 21 stasera in chiaro su Rai 1 | orario formazioni e dove vederla anche in streaming

Stasera, alle 21:00, l’Italia Under 21 si gioca tutto contro la Germania nella sfida degli ottavi di finale agli Europei di categoria, in scena alla MOL Arena di Dunajská Streda. Un match cruciale per i giovani Azzurrini, che potrai seguire in chiaro su Rai 1 o in streaming su RaiPlay. Non perdere questa emozionante giornata, ricca di talento e passione, e scopri tutte le formazioni ufficiali e come tifare da casa.

Italia-Germania Under 21 si gioca questa sera, domenica 22 giugno, alla MOL Arena di Dunajská Streda. Scopri le formazioni ufficiali, l'orario e come seguire la partita anche in streaming su RaiPlay. Giornata decisiva per gli Azzurrini. Questa sera, domenica 22 giugno alle ore 21:00, l'Italia Under 21 guidata dal commissario tecnico Carmine Nunziata affronterà la Germania nella sfida valida per gli ottavi di finale degli Europei di categoria, in corso in Slovacchia. Una sfida da dentro o fuori che promette spettacolo. Gli Azzurrini sono chiamati a una grande prova di carattere per continuare a sognare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Italia-Germania Under 21 stasera in chiaro su Rai 1: orario, formazioni e dove vederla anche in streaming

