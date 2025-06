Italia-Germania Under 21 | orario formazioni e dove vederla in diretta

Oggi, domenica 22 giugno, l’Italia Under 21 di Carmine Nunziata si prepara a sfidare la Germania nei quarti di finale degli Europei U21. La sfida, che promette emozioni e colpi di scena, si svolgerà alle 21 alla DAC Arena di Dunajska Streda, in Slovacchia. I nostri giovani talenti, imbattuti finora, affrontano una rivale di tutto rispetto: il match da non perdere per gli appassionati di calcio europeo!

Quarti di finale Europei U21: l'Italia sfida la Germania. Oggi, domenica 22 giugno, la Nazionale Under 21 dell'Italia guidata da Carmine Nunziata affronta la Germania nei quarti di finale del Campionato Europeo di categoria. Una sfida ad alta intensità che si giocherà alla DAC Arena di Dunajska Streda, in Slovacchia, con fischio d'inizio alle ore 21. Azzurrini imbattuti, ma la Germania fa paura. L'Italia arriva al match da imbattuta: due successi contro Romania e Slovacchia, oltre a un pareggio contro la Spagna nel girone iniziale. Il cammino della Germania è stato ancor più dominante, con tre vittorie nette su Slovenia, Repubblica Ceca e Inghilterra.

