Italia Germania streaming e diretta tv | dove vedere i quarti di finale degli Europei Under 21

Stasera, domenica 22 maggio 2025, alle ore 21, l’Italia Under 21 sfida la Germania nei quarti di finale degli Europei in Slovacchia. Una sfida imperdibile per gli appassionati di calcio giovanile, tra tradizione e nuove stelle in ascesa. Ma dove seguire l’evento in streaming o in diretta TV? Scopriamo insieme le opzioni per vivere questa emozionante sfida, che promette spettacolo e passione fino all’ultimo minuto.

. Questa sera, domenica 22 maggio 2025, alle ore 21 Italia e Germania scendono in campo in Slovacchia per i quarti di finale del Campionato Europeo Under 21. tedeschi, battendo l’Inghilterra 2-1 – e con una formazione con ben dieci cambi rispetto alle prime due uscite – hanno chiuso il girone A a punteggio pieno, e segnando ben 9 reti, le stesse del Portogallo, unica formazione che ne ha ancora subite, peraltro. Gli Azzurrini, secondi nel gruppo B alle spalle della Spagna, ma solo per il minor numero di gol segnati, andranno a caccia di una semifinale continentale che manca dal 2017, quando la formazione allora allenata da Gigi Di Biagio venne sconfitta dalla Spagna, che poi si arrese in finale proprio alla Germania di Gnabry. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Italia Germania streaming e diretta tv: dove vedere i quarti di finale degli Europei Under 21

