Italia-Cina oggi Nations League volley femminile 2025 | orario tv programma streaming

L’Italia si avvicina alla sfida decisiva contro la Cina nella Nations League di volley femminile 2025, con entusiasmo alle stelle dopo la storica vittoria contro il Giappone. La squadra di Julio Velasco punta a consolidare il proprio cammino verso la Final Eight, affrontando un avversario in rapida evoluzione. Non perdete l’appuntamento: scoprite orari, programmi tv e streaming per seguire questa emozionante battaglia che promette spettacolo e adrenalina.

L'Italia si prepara ad affrontare l'ultima tappa della fase preliminare della Volleyball Nations League 2025 con il morale alle stelle. La combattutissima vittoria ottenuta contro il Giappone ha spalancato le porte della Final Eight, ma il gruppo di Julio Velasco ha ancora fame. Sul parquet di Hong Kong arriva una Cina tutta nuova, dalle caratteristiche ancora in evoluzione ma capace, quando trova ritmo e fiducia, di rivelarsi un'avversaria più che insidiosa. La Nazionale asiatica, infatti, ha imboccato con decisione il sentiero del rinnovamento generazionale, un processo avviato già nel post Tokyo 2021 e oggi divenuto pienamente operativo.

