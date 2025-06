Israele | raid Iran risolvono guerra Gaza

In un clima di tensione crescente, Israele intensifica i raid contro obiettivi iraniani, con Netanyahu che sottolinea come queste azioni siano strategicamente collegate alla situazione a Gaza. La lotta tra diplomazia e conflitto si fa sempre più complessa, mentre il mondo osserva attentamente gli sviluppi. La questione rimane aperta: fino a che punto questa escalation potrà influenzare la stabilità regionale?

23.13 "Grazie all'intervento di Trump Israele è più vicino a raggiungere i suoi obiettivi in Iran". Così il premier israeliano, Netanyahu. I caccia dell'aviazione israeliana hanno lanciato una nuova ondata di attacchi contro i siti militari iraniani a Teheran e nell'Iran occidentale, a Tabriz,Shiraz,e Ahvaz.Ma "non distogliamo lo sguardo da Gaza" dice Netanyahu: i raid in Iran ci aiutano a raggiungere gli scopi a Gaza. "Senza l'impalcatura iraniana tutto crolla", dice. Si aprono opportunità per "nuovi accordi di pace". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

007 Usa: "Israele si prepara ad attaccare le centrali nucleari dell'Iran" | Raid nella notte su Gaza, Hamas: "Almeno 19 morti, molti sono bambini" - Le tensioni nel Medio Oriente aumentano: Israele si prepara a colpire le centrali nucleari iraniane, mentre a Gaza si registrano bombardamenti con almeno 19 morti, molti bambini.

Israele, nuovi raid aerei su siti missilistici in Iran. L'allarme dell'Onu: «A breve a Gaza si morirà di sete» Vai su Facebook

Nuovi raid di Israele su Teheran, colpita la tv di Stato | L'Iran apre al dialogo per la de-escalation #israele #guerra #gaza #israeleguerrahamas #iran #16giugno Vai su X

Guerra Isarele-Iran, Usa: Distrutto programma nucleare. Netanyahu: Ora accordi di pace; Israele ha i conti in rosso: spende 735 milioni al giorno per colpire l'Iran; Iran, le news sulla guerra. Trump apre al cambio di regime e lancia il Make Iran great again.

Gli Usa attaccano l'Iran, Trump: "Siti nucleari annientati". Che succede ora - Il presidente americano Donald Trump, dalla Situation room e con il cappellino Maga in testa, ha dato ordine di attaccare l'Iran. Lo riporta iltempo.it

Guerra Israele-Iran, Usa attaccano siti nucleari. Trump: "Ora pace". Raid su Israele. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele- Riporta tg24.sky.it