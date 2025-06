Israele | sito Natanz distrutto uranio non era stato trasferito

L'attacco statunitense contro l'impianto nucleare di Natanz ha segnato una svolta strategica, con fonti israeliane che confermano la completa distruzione di Natanz e sottolineano che l'uranio non era stato trasferito. L'establishment della Difesa israeliana si dichiara soddisfatto dell'esito, mentre rimangono dubbi sui siti di Fordow e Isfahan. La partita nucleare in Medio Oriente si infittisce: cosa ci riserverĂ il futuro?

L'establishment della Difesa israeliana si ritiene soddisfatto dell'esito dell' attacco Usa all'Iran e stima che l' impianto di Natanz sia stato completamente distrutto. Lo riferisce il notiziario di Channel 12. Israele è ancora in attesa di ulteriori dettagli invece per i siti nucleari di Fordow e Isfahan. Secondo l' intelligence militare, l'uranio arricchito era immagazzinato a Natanz e Isfahan e la stragrande maggioranza non è stata portata fuori dai siti, quindi si trovava lì al momento dell'attacco. L'attuale mancanza di notizie precise sul reale risultato dell'attacco americano agli impianti di Fordow e Isfahan deriva dal fatto che entrambi i siti si trovano in profonditĂ nel sottosuolo e non dal timore che qualcosa sia andato storto durante l'attacco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Israele: sito Natanz distrutto, uranio non era stato trasferito

Israele: «Uccisi 9 scienziati nucleari e distrutto il sito di Isfahan per l'uranio arricchito». Raid iraniani a Tel Aviv e Gerusalemme. Minacce alle basi Usa | "Se colpite i civili, nel mirino i leader politici"

