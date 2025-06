Israele-Iran Trump su Truth | Attaccare? Solo il tempo lo dirà Al-Sisi | Riprendere i negoziati Medio Oriente minacciato

Nelle tensioni crescenti tra Israele e Iran, le notizie di domenica 22 giugno svelano un quadro complesso e incerto nel Medio Oriente. Con gli interventi dei leader mondiali, tra cui il presidente degli Stati Uniti su Truth e la risposta del presidente egiziano, la regione si trova a un crocevia cruciale. La minaccia di escalation e i negoziati in sospeso pongono il futuro di questa area sotto stretto scrutinio, mentre il tempo corre per trovare una soluzione di pace duratura.

Le notizie di domenica 22 giugno sul conflitto tra Israele e Iran, in diretta. ll presdente degli Stati Uniti interviene su Truth. Quello egiziano: «Totale riifiuto dell'azione di Israele». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Israele-Iran, Trump su Truth: «Attaccare? Solo il tempo lo dirà ». Al-Sisi: «Riprendere i negoziati, Medio Oriente minacciato»

In questa notizia si parla di: israele - iran - truth - trump

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Israele, telefonata Trump-Netanyahu sull'Iran | Gaza, Macron: "Il blocco umanitario nella Striscia è uno scandalo" - Le recenti tensioni in Medio Oriente scuotono il mondo: tra telefonate di Trump e Netanyahu sull'Iran, il blocco umanitario nella Striscia di Gaza diventa un vero scandalo.

Guerra #Israele - #Iran: sul suo social #Truth, Donald #Trump, dopo aver detto di “sapere perfettamente dove si nasconde” l’Ayatollah Ali #Khamenei, ha invocato una “resa incondizionata” da parte del regime iraniano. #Tg1 Stefano Fumagalli Vai su X

Guerra #Israele - #Iran: sul suo social #Truth, Donald #Trump, dopo aver detto di “sapere perfettamente dove si nasconde” l’Ayatollah Ali #Khamenei, ha... Vai su Facebook

Raid su ospedale Soroka in Israele. Teheran contro Aiea. Putin e Xi condannano attacchi israeliani - Tajani: Basi Usa in Italia coinvolte? Non abbiamo notizie; Missili Iran su Israele. Trump valuta di entrare in guerra: «Sappiamo dov’è Khamenei. Urge resa». Mosca: «Rischio nucleare»; Trump esige la “capitolazione incondizionata” dell’Iran: verso un ammorbidimento della posizione americana?.

Israele-Iran, Trump chiede la resa di Teheran: "Sappiamo dov'è Khamenei, non lo uccidiamo" - Il presidente degli Stati Uniti: 'Khamenei è un bersaglio facile. Come scrive msn.com

Guerra Iran-Israele, Trump valuta ingresso in guerra. Nyt: «Iran prepara possibili attacchi a basi Usa». Khamenei: «La battaglia ha inizio» - Lo dichiara Donald Trump che lascia il G7 in anticipo e ha convocato il consiglio di sicurezza nella Situation room. Lo riporta ilmattino.it