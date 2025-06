Israele-Iran Trump | Abbiamo attaccato tre siti nucleari in Iran Ora la pace La super bomba Mop e i missili I Guardiani della rivoluzione | È guerra

Nelle ultime notizie di domenica 22 giugno, il mondo è rimasto col fiato sospeso: gli Stati Uniti hanno attaccato tre siti nucleari in Iran, mentre le tensioni tra Israele e Iran continuano a intensificarsi. Il presidente americano ha annunciato questa mossa su Truth poco prima delle 2 del mattino italiane, segnando un nuovo capitolo nel conflitto che coinvolge anche la super bomba e i missili dei Guardiani della Rivoluzione, portando il rischio di una guerra più vasta.

Guerra Israele-Iran, Trump: «Abbiamo attaccato con successo tre siti nucleari iraniani» - L'ultimo episodio di tensione tra Israele, Iran e gli Stati Uniti ha segnato un nuovo capitolo nella complessa geopolitica mediorientale.

Israele-Iran, Trump: «Abbiamo attaccato tre siti nucleari in Iran. Ora la pace» Il blitz con sei bombardieri B-2 americani I Guardiani della rivoluzione: «È guerra» - Nella notte tra domenica 22 giugno, il mondo ha assistito a un evento cruciale: gli Stati Uniti hanno condotto un blitz con sei bombardieri B-2, colpendo tre siti nucleari in Iran.

