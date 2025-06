Israele-Iran missili intercettati nei cieli sopra Gerusalemme

Tensione alle stelle sopra Gerusalemme: i cieli si sono animati con l’intercettazione di missili iraniani poco dopo gli attacchi statunitensi ai siti nucleari iraniani. Sirene antiaeree e scoppi hanno segnato uno scenario di alta tensione, testimoniando la fragilità della regione in un momento di grande incertezza. La situazione rimane altamente volatile, lasciando il mondo a chiedersi quali sviluppi seguiranno in questa intricata crisi mediorientale.

Missili iraniani sono stati avvistati nel cielo sopra Gerusalemme domenica mattina, dopo che gli Stati Uniti hanno colpito tre siti nucleari iraniani. Si sono udite sirene antiaeree ed esplosioni mentre i razzi sorvolavano la città e venivano intercettati dalla difesa aerea israeliana. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele-Iran, missili intercettati nei cieli sopra Gerusalemme

