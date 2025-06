Israele-Iran le reazioni degli abitanti di Haifa dopo i missili di Teheran

La tensione tra Israele e Iran raggiunge un nuovo apice, con missili iraniani che si abbattono su Haifa, Tel Aviv e altre zone, seminando paura e distruzione. Gli abitanti di Haifa, sotto shock, affrontano un’incertezza crescente, cercando di resistere a un clima di crisi e dolore. Come reagiscono i cittadini in questa difficile fase? La loro resilienza è messa alla prova in un contesto di conflitto sempre più acceso.

Israele-Iran: missili iraniani si sono abbattuti su diverse zone di Israele tra cui Haifa e Tel Aviv. Decine di persone sono rimaste ferite e molti edifici sono stati danneggiati o distrutti. I raid di Teheran rappresentano una risposta agli attacchi degli Stati Uniti che sono entrati in guerra al fianco dello Stato ebraico e hanno colpito tre siti nucleari. "Come mi sento in questo momento? Stressata, sto cercando di resistere. Quando abbiamo sentito i boati abbiamo pensato che i missili stessero arrivando in casa nostra, e io vivo qua. Ho anche un'attività, un salone di parrucchiere e una boutique", ha raccontato una donna a Haifa.

