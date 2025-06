Israele-Iran le case distrutte da missili iraniani a Ness Ziona

Torna a risplendere la tensione tra Israele e Iran, con i recenti attacchi che hanno devastato Ness Ziona. Dopo azioni militari statunitensi contro l’Iran, i missili iraniani hanno colpito nel cuore di Israele, causando danni ingenti e ferendo civili in stato di shock. La ricostruzione comincia tra macerie e speranza, ma il rischio di escalation rimane palpabile. La regione si trova nuovamente sull’orlo di una crisi più ampia—una sfida che richiede attenzione e capacità di risposta immediata.

Israele-Iran: i missili iraniani hanno causato danni agli edifici nel centro di Israele domenica, dopo che gli Stati Uniti hanno effettuato attacchi contro l’Iran durante la notte. A Ness Ziona, nel centro di Israele, un soccorritore ha aiutato persone ferite in stato di shock dopo che i missili hanno causato il crollo di edifici. Bulldozer rimuovono i detriti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele-Iran, le case distrutte da missili iraniani a Ness Ziona

L'Iran risponde a "Rising Lion" con "True Promise 3": pioggia di missili su Israele | Almeno 7 siti di impatto, feriti a Tel Aviv | Netanyahu agli iraniani: "Opponetevi al regime" - La tensione tra Iran e Israele si intensifica: dopo l'attacco israeliano ai siti nucleari iraniani, Teheran risponde con una pioggia di missili su Tel Aviv, ferendo almeno sette persone.

Missili iraniani su Tel Aviv e Haifa, Israele contrattacca #israele #guerra #gaza #israeleguerrahamas #iran #22giugno

#intanto Guerra Israele-Iran: lanciati 25 missili iraniani, colpita anche Haifa

Israele-Iran, le news. Media: “Usa hanno avvisato Teheran degli attacchi”. Araghchi domani da Putin; Attacco Usa ai siti nucleari iraniani. Trump: “Distrutti”. Iran: “Fordow non ha subito gravi danni” - Tajani: Rischi per Italia? Non ci sono segnali diretti ma allerta massima; Guerra Israele-Iran, attacco Usa a tre siti nucleari iraniani. DIRETTA.

Iran lancia missili contro Israele: diversi danni e feriti - Dopo gli attacchi americani ai siti nucleari strategici iraniani, le forze armate israeliano hanno rilevato un bombardamento missilistico in arrivo dall'Iran. Lo riporta tg24.sky.it

Iran, altra ondata di missili su Israele dopo l'attacco Usa: 18 i feriti - L’Iran ha lanciato trenta missili contro Israele in risposta agli attacchi aerei condotti dagli Stati Uniti nella notte contro siti ... Come scrive iltempo.it