Israele-Iran il Turkmenistan apre posti di blocco al confine per l’evacuazione degli stranieri

In un contesto di crescente tensione tra Israele e Iran, il Turkmenistan apre i suoi confini per agevolare l’evacuazione dei cittadini stranieri. Con posti di blocco operativi 24 ore su 24, questa mossa strategica mira a proteggere le persone coinvolte nell’escalation del conflitto. Oltre 2.000 individui provenienti da vari Paesi stanno cercando rifugio. La situazione rimane critica e in continua evoluzione, lasciando speranze di sicurezza e salvezza per molti.

Israele-Iran: il Turkmenistan ha aperto i posti di blocco al confine con l'Iran per un'operazione 24 ore su 24 per facilitare l'evacuazione dei cittadini stranieri, ha detto sabato il Ministero degli Esteri. Secondo una dichiarazione del ministero, dall'escalation della guerra Iran-Israele, più di 2.000 persone – tra cui cittadini di Paesi dell'Asia centrale, Russia, Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Oman, Bahrein, Qatar, Kuwait, Germania, Svizzera, Danimarca e Regno Unito – sono entrate in Turkmenistan. Un totale di circa 50 Paesi si sono attualmente avvicinati al Turkmenistan, chiedendo al Paese di assistere nel passaggio dei loro cittadini che lasciano l'Iran, ha detto il ministero.

