Israele-Iran il discorso di Trump alla nazione dopo gli attacchi Usa a tre siti nucleari iraniani | Se non ci sarà la pace colpiremo ancora – I video

Dopo gli attacchi americani ai siti nucleari iraniani, Donald Trump si rivolge alla nazione con parole forti e decisive: «A questo punto, o ci sarà la pace, oppure una tragedia senza precedenti». Con una mossa che cambia le carte in tavola, gli Stati Uniti annunciano di aver colpito con precisione tre impianti nucleari chiave in Iran. La tensione tra i due paesi raggiunge un nuovo punto di svolta, lasciando il mondo in attesa di sviluppi cruciali.

«A questo punto o ci sarà la pace, oppure una tragedia senza precedenti». Con queste parole il presidente americano Donald Trump si è rivolto alla nazione dalla Casa Bianca dopo l’attacco contro l’Iran. Trump ha annunciato che «gli impianti nucleari chiave iraniani sono stati completamente distrutti » grazie a «massicci attacchi di precisione» condotti dagli Stati Uniti contro tre siti nucleari iraniani. «Il nostro obiettivo era annullare le capacita di arricchimento di Teheran e la sua minaccia nucleare», ha spiegato ancora il presidente Usa, definendo l’operazione uno «spettacolare successo militare». 🔗 Leggi su Open.online

