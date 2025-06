Israele Herzog visita i luoghi colpiti dai missili iraniani a Tel Aviv

In un gesto di solidarietà e determinazione, il presidente israeliano Isaac Herzog ha visitato i siti colpiti dai missili iraniani a Tel Aviv, sottolineando l'importanza di una risposta forte e unanime. Con parole di ammirazione per la decisione storica degli Stati Uniti di sostenere Israele, Herzog ha espresso fiducia nel rafforzamento delle alleanze e nella sicurezza dello Stato ebraico. Questo episodio segna un momento cruciale nella regione e nel confronto con le minacce nucleari irachene.

Il presidente di Israele Isaac Herzog ha visitato domenica i luoghi colpiti da un attacco missilistico iraniano a Tel Aviv, affermando che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nell’unirsi al conflitto al fianco dello Stato ebraico, ha preso una “decisione storica per annientare il programma nucleare iraniano ”. “Mi congratulo e benedico il presidente Donald Trump, mi congratulo e benedico il primo ministro Netanyahu per la loro cooperazione e per l’incredibile determinazione e attività”, ha detto Herzog. Un missile ha danneggiato diversi edifici residenziali e una casa di cura. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele, Herzog visita i luoghi colpiti dai missili iraniani a Tel Aviv

In questa notizia si parla di: israele - herzog - luoghi - colpiti

Israele blocca Al Jazeera e tv turca per nascondere i luoghi colpiti dai missili iraniani - In un'epoca in cui l'informazione dovrebbe essere libera e trasparente, Israele si trova al centro di un contenzioso acceso con i media stranieri, tra cui Al Jazeera e TV turca.

Israele a martello sul centro di Teheran, colpito il quartier generale del programma nucleare: 200 morti iraniani da venerdì. La risposta del regime ha provocato 13 vittime. L'appello di Herzog al G7: "Siate tutti con noi" Vai su Facebook

Centrati edifici di Tel Aviv, Holon e Ramat Gan. Herzog: "I valori dell'umanità sono sotto attacco da parte di un regime jihadista che cerca di distruggerci". Vai su X

Israele, Herzog visita i luoghi colpiti dai missili iraniani a Tel Aviv; Israele, Herzog: “La scelta degli Stati Uniti di attaccare l’Iran? Storica e coraggiosa”; ISRAELE – Idf fa il punto sugli obiettivi colpiti, Herzog a Tamra si stringe a comunità araba.

Israele, Herzog visita i luoghi colpiti dai missili iraniani a Tel Aviv - (LaPresse) Il presidente israeliano Isaac Herzog ha visitato domenica i luoghi colpiti da un attacco missilistico iraniano a Tel Aviv, affermando ... Secondo stream24.ilsole24ore.com

Gli Stati Uniti attaccano l’Iran, colpiti tre siti nucleari. Trump: «Ora la pace». Teheran risponde con missili su Israele - Il presidente americano: «Momento storico, annientata capacità nucleare di Teheran». Segnala editorialedomani.it