Israele | dal 7 ottobre a Hezbollah dalla Siria allo Yemen

Il Medio Oriente sta vivendo una delle sue crisi più drammatiche: dal 7 ottobre 2023, il conflitto tra Israele e Hezbollah, coinvolgendo anche Siria e Yemen, ha scatenato un'ondata di sangue e guerra senza precedenti. La risposta israeliana, iniziata il 9 ottobre, ha segnato l'inizio di una escalation che sembra non avere fine. In questo scenario di tensione crescente, è fondamentale comprendere le radici e le conseguenze di questa devastante escalation.

Sangue e guerra in Medio oriente: il massacro del 7 ottobre 2023 segna drammaticamente la fase storica in corso. La prima reazione Israele arriva il 9 ottobre. Da lì Israele non si è più fermata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it