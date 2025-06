Israele afferma di aver ucciso un comandante dell’Iran aveva contribuito a pianificare l’attacco di Hamas del 7 ottobre

Israele rivela di aver eliminato un alto comandante iraniano, coinvolto nella pianificazione dell’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 al sud di Israele. Un colpo strategico che potrebbe cambiare gli equilibri nella regione, evidenziando le tensioni crescenti tra i paesi coinvolti. Le IDF affermano che il responsabile aveva un ruolo chiave nel supporto militare e finanziario a Hamas, segnando un punto di svolta nelle dinamiche di potere del Medio Oriente.

Israele afferma di aver ucciso un comandante iraniano di alto rango che aveva contribuito a pianificare l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 al sud di Israele, in un attacco di sabato alla città di Qom. Secondo quanto riferito, avrebbe avuto un ruolo determinante nell’armamento e nel finanziamento di Hamas e sarebbe stato responsabile del coordinamento militare tra i comandanti senior dell’IRGC e i leader di Hamas. Secondo le IDF, era responsabile del trasporto di missili e razzi ai gruppi affiliati all’Iran nella regione, tra cui Hamas a Gaza e Hezbollah in Libano. Se le notizie israeliane venissero confermate, i nuovi omicidi rappresenterebbero un duro colpo per il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (IRGC). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it