Israele 22.000 turisti chiedono di lasciare il Paese | il Ministero del Turismo chiede l’evacuazione con l’operazione Safe Return

In un momento di crisi, il Ministero del Turismo israeliano si mobilita per garantire la sicurezza dei visitatori stranieri. Con l’operazione “Safe Return”, sono stati consegnati alle autorità 22.000 nominativi di turisti desiderosi di lasciare Israele tramite voli di evacuazione. Questa iniziativa mira a tutelare la salute e la sicurezza di tutti, rafforzando il senso di responsabilità e solidarietà internazionale. La priorità è assicurare un rientro sereno e sicuro, dimostrando che ogni vita conta.

Il Ministero del Turismo israeliano ha consegnato alle autoritĂ competenti un elenco contenente i nominativi di 22.000 turisti stranieri che hanno espresso il desiderio di lasciare Israele tramite voli di evacuazione. La richiesta si inserisce nel quadro dell’ operazione “Safe Return”, attivata per il rimpatrio degli israeliani bloccati all’estero, e ora estesa anche ai visitatori stranieri rimasti nel Paese dall’inizio del conflitto. In una lettera indirizzata ai coordinatori dell’operazione, il Direttore Generale del Ministero del Turismo, Danny Shachar, ha chiesto che i voli di rientro degli israeliani possano essere utilizzati anche per accompagnare all’estero i turisti attualmente presenti nel territorio israeliano. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Israele, 22.000 turisti chiedono di lasciare il Paese: il Ministero del Turismo chiede l’evacuazione con l’operazione “Safe Return”

