Isola d' Elba | Decine di gattini abbandonati in pochi giorni non è una coincidenza presentata denuncia contro ignoti

L'isola d'Elba si trova di fronte a un'emergenza senza precedenti: decine di gattini abbandonati in pochi giorni. Il grido di allarme delle volontarie di Animal Project Onlus si fa sentire forte, denunciando un gesto ignobile e sconvolgente. È ora di agire e sensibilizzare l'intera comunità : la tutela degli animali è una responsabilità che riguarda tutti noi.

"Siamo in piena emergenza". Il grido d'allarme arriva dall'isola d'Elba, a lanciarlo le volontarie dell'associazione Animal Project Onlus che nella mattinata di venerdì scorso, 20 giugno, hanno presentato denuncia contro ignoti al nucleo dei carabinieri Forestali di Portoferraio per abbandono di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Isola d'Elba | "Decine di gattini abbandonati in pochi giorni, non è una coincidenza", presentata denuncia contro ignoti

