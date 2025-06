Isola dei Famosi perché non va in onda lunedì 23 giugno | quando sarà la prossima puntata

L'Isola dei Famosi 2025 sorprende ancora: l’appuntamento serale di lunedì 23 giugno salta, lasciando i fan in attesa di scoprire quando tornerà in onda. Con un cambio di programmazione che ridimensiona le puntate settimanali, il reality si adatta alle esigenze di Canale 5. Ma quando potremo rivedere i naufraghi? Scopriamolo subito: la prossima puntata è prevista per giovedì 27 giugno, pronti a vivere nuove emozioni sull’isola!

L'Isola dei Famosi 2025 cambia ancora: non più due puntate dell'appuntamento serale a settimana, ma una sola. Perlomeno per la settimana che inizia domani, lunedì 23 giugno. Proprio domani sera, infatti, il surviving game condotto da Veronica Gentili con l'opinionista Simona Ventura e l'inviato Pierpaolo Pretelli su Canale 5 non andrà in onda. Cambia ancora la programmazione dell'Isola dei Famosi 2025, che a questo punto comincia a fare seriamente il conto alla rovescia verso la finale. L'ultima puntata di questa edizione andrà in onda mercoledì 2 luglio. Potrebbero mancare, quindi, una o due puntate all'ultimo atto.

In questa notizia si parla di: isola - famosi - onda - lunedì

