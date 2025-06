Islam la fatwa social del nuovo imam di Bologna

Scopri il nuovo volto della guida spirituale islamica a Bologna: l’imam di TikTok, un influente leader che sta rivoluzionando il modo di condividere la fede tra i giovani. Con i suoi video coinvolgenti e condivisi da migliaia, sta avvicinando la comunità musulmana italiana a un dialogo più aperto e moderno. Ma chi è davvero questa figura emergente e quale impatto avrà sulla nostra società?

La guida dei musulmani di Bologna è un personaggio di rilievo nella comunità islamica italiana di TikTok, dove pubblica numerosi video con elevate condivisioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Islam, la fatwa social del nuovo imam di Bologna

In questa notizia si parla di: bologna - islam - fatwa - social

Coppa Italia, Milan-Bologna: la partita in diretta sui social | LIVEBLOG - Segui in diretta la finale di Coppa Italia 2024-2025 tra Milan e Bologna attraverso il nostro liveblog sui social! Scopri come i tifosi commentano e si divertono con meme e reazioni in tempo reale.

Islam, ci mancava l'Imam di TikTok. La fatwa corre sui social https://iltempo.it/attualita/2025/06/22/news/omar-mamdouh-il-vero-islam-tiktok-imam-maranza-fatwa-religione-moschea-bologna-43092568/… via @IlTempo_official Vai su X

"Se la Santa Sede lo proponesse, sarei il primo a garantire la disponibilità dell'#Iran a sedersi intorno a un tavolo in #Vaticano con gli #USA per discutere sul #nucleare". L'ambasciatore della Repubblica islamica dell'Iran presso la Santa Sede, Mohammad Ho Vai su Facebook

Islam, la fatwa social del nuovo imam di Bologna; Islam, ci mancava l’Imam di TikTok. La fatwa corre sui social; L' Imam maranza e la fatwa su TikTok | L' Islam arriverà nelle vostre case.

Islam, la fatwa social del nuovo imam di Bologna - La guida dei musulmani di Bologna è un personaggio di rilievo nella comunità islamica italiana di TikTok, dove pubblica numerosi video con elevate condivisioni ... msn.com scrive