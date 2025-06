Isfahan l' attacco più difficile per gli Usa | i missili Tomahawk lanciati da un sottomarino nucleare classe Ohio

È stato l'attacco più complesso e strategicamente delicato, sottolineando la crescente capacità di penetrazione delle forze statunitensi nelle aree più protette dell'Iran. Nonostante l'attenzione mediatica si sia concentrata su Fordow, l'operazione contro Isfahan ha rappresentato una sfida notevole, testimoniando la determinazione degli USA di neutralizzare le minacce nucleari in modo preciso e incisivo, aprendo così un nuovo capitolo nelle dinamiche di sicurezza internazionale.

La ribalta se l'è presa quasi interamente l'impianto nucleare di Fordow, colpito dalle bunker buster lanciate dai super bombardieri B-2. Ma per gli Stati Uniti l'attacco più.

