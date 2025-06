Isfahan l' attacco al sito nucleare con i missili Tomahawk lanciati da un sottomarino nucleare Ohio | perché per gli Usa è stato il più difficile

L’attacco al sito nucleare di Isfahan con missili Tomahawk lanciati da un sottomarino Ohio rappresenta un'operazione complessa e strategicamente delicata per gli USA. Sebbene l’attenzione mediatica si sia concentrata sul colpo all’impianto di Fordow, è fondamentale comprendere perché l’assalto a Isfahan abbia costituito la sfida più intricata per gli Stati Uniti, rivelando le profonde implicazioni geopolitiche di questa escalation militare.

La ribalta se l'è presa quasi interamente l'impianto nucleare iraniano di Fordow, colpito dalle bunker buster lanciate dai super bombardieri B-2. Ma per gli Stati Uniti l'attacco.

Iran, Israele riprende l'attacco: "enorme esplosione" al sito nucleare di Isfahan, azzerata la prima linea militare. Attesa per una risposta "imminente" di Teheran. Khamenei: "Non avremo mezze misure" - In un clima di tensione crescente, il nuovo attacco israeliano contro il sito nucleare di Isfahan ha scatenato conseguenze devastanti, con oltre 78 vittime e feriti.

L'#Aiea conferma, attacco israeliano contro il sito di #Isfahan: "non c'era materiale #nucleare"

Iran, nuovi attacchi aerei israeliani nella notte al sito nucleare di Isfahan, ma senza danni gravi I media iraniani riportano che l'attacco dell'Idf è stato respinto dal sistema di difesa

Attacco Usa ai siti nucleari iraniani. Trump: “Distrutti”. Iran: “Fordow non ha subito gravi danni” - Iran, Kamalvandi: nostra industria nucleare non si distrugge; Iran, presidente Pezeshkian: niente stop al nucleare. Media: Khamenei introvabile. Ecco come si è arrivati all’attacco Usa; Attacco Usa all'Iran, i missili colpiscono il sito nucleare di Isfahan.

Isfahan, l'attacco al sito nucleare con i missili Tomahawk lanciati da un sottomarino nucleare Ohio: perché per gli Usa è stato il più difficile - La ribalta se l'è presa quasi interamente l'impianto nucleare iraniano di Fordow, colpito dalle bunker buster lanciate dai super bombardieri B-

Attacco Usa contro l'Iran, quali sono i siti nucleari colpiti e cosa sappiamo - Non rispettando quella che sembrava una scadenza ben determinata per negoziare con Teheran, ovvero due settimane, Donald Trump ha deciso di sferrare un attacco a sorpresa contro tre siti nucleari in I ...