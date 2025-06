Ironheart | il nuovo teaser anticipa lo scontro finale tra Riri Williams e The Hood

si prepara a fronteggiare una minaccia che metterà alla prova tutta la sua forza e determinazione. Il nuovo teaser di Ironheart promette un finale ricco di colpi di scena, lasciando i fan con il fiato sospeso e desiderosi di scoprire come si concluderà questa epica battaglia. Non resta che attendere l’arrivo su Disney+ per vedere il destino di Riri Williams svelarsi davanti ai nostri occhi.

La nuova clip della serie Marvel in arrivo su Disney+ ci mostra la fine dell'alleanza tra Riri e il misterioso The Hood, con uno scontro che promette scintille. Un nuovo teaser di Ironheart ha acceso l'interesse dei fan Marvel mostrando il conflitto crescente tra Riri Williams e Parker Robbins, alias The Hood. Dopo il suo ritorno dal Wakanda, dove l'abbiamo vista per la prima volta in Black Panther: Wakanda Forever, Riri rientra a Chicago e viene subito coinvolta in una serie di eventi inattesi. Potete vedere il nuovo teaser qui sotto. Ironheart, trama e cast Nelle clip già rilasciate, si scopre che Robbins - criminale carismatico e ambiguo con accesso a poteri soprannaturali - cerca di reclutare la giovane geniale nella sua banda per compiere furti ad alto . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ironheart: il nuovo teaser anticipa lo scontro finale tra Riri Williams e The Hood

In questa notizia si parla di: riri - ironheart - teaser - hood

Ironheart: un nuovo teaser rivela il primo sguardo completo all'armatura magica di Riri Williams - Preparati a immergerti nel mondo di Ironheart: una nuova featurette svela il primo sguardo completo all’armatura magica di Riri Williams, interpretata da Dominique Thorne.

IRONHEART Nuova serie #marvel basata sull'omonimo personaggio dei fumetti e segue gli eventi di Black Panther: Wakanda Forever. Riri Williams è una giovane e geniale inventrice le cui armature competono con le migliori del Marvel Cinematic Universe. Vai su Facebook

Ironheart: il nuovo teaser anticipa lo scontro finale tra Riri Williams e The Hood; Ironheart: Riri faccia a faccia con The Hood nell'anteprima ufficiale; Trailer per Ironheart (serie Disney+): The Hood e una guerra tra mondi sono i problemi da risolvere.

Ironheart: il nuovo teaser anticipa lo scontro finale tra Riri Williams e The Hood - La nuova clip della serie Marvel in arrivo su Disney+ ci mostra la fine dell'alleanza tra Riri e il misterioso The Hood, con uno scontro che promette scintille. msn.com scrive

Ironheart: Riri faccia a faccia con The Hood nell'anteprima ufficiale - La serie Marvel arriverà il 25 Giugno 2025 e intanto in attesa della sua data di uscita, possiamo vedere la prima clip. Lo riporta serial.everyeye.it