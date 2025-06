Ironheart | il conflitto tra Riri e The Hood nel nuovo spot tv

Ironheart si prepara a sorprendere il pubblico con un nuovo spot tv che mette in luce il conflitto tra Riri Williams e The Hood. Dopo il suo ritorno dal Wakanda, la giovane geniale viene coinvolta in un mondo oscuro di furti e inganni, ma è determinata a non lasciarsi intimidire. La sfida tra bene e male si intensifica, promettendo un’epica battaglia che terrà tutti con il fiato sospeso. La vera forza di Ironheart sta per emergere, e questa volta, nulla potrà fermarla.

“Non mi farò fregare da un pistolero invisibile con proiettili magici.” Un filmato di Ironheart diffuso da qualche giorno rivelava che, al ritorno di Riri Williams dal suo “tirocinio in Wakanda”, verrà reclutata da The Hood per unirsi alla sua banda di criminali per una serie di furti ad alto rischio. Non è esattamente la storia delle origini eroiche di Riri che la maggior parte si aspetterebbe, ma sembra che alla fine riesca a rimettersi in carreggiata e a decidere di opporsi al malvagio demone, come si vede nell’ultimo filmato diffuso. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

