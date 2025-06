Ironheart | conflitto tra riri e the hood nel spot tv

Preparati a scoprire i nuovi colpi di scena di Ironheart, la serie Marvel che promette di rivoluzionare il panorama narrativo post-Black Panther: Wakanda Forever. Tra il conflitto tra Riri Williams e The Hood e un mix esplosivo di tecnologia e magia, questa produzione ci conduce nel mondo di una giovane inventrice dalle grandi ambizioni. La trama si infittisce mentre Riri affronta sfide epiche, lasciandoci con il fiato sospeso fino all’ultima scena.

Ironheart segue le vicende di Riri Williams ( Dominique Thorne ) mentre torna nella sua città natale, Chicago. La protagonista, nota per la sua genialità nel campo delle tecnologie di armatura, si trova coinvolta in una serie di eventi che mettono alla prova le sue capacità e la sua determinazione.

