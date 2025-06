Iran | Stretto Hormuz chiusoUsa | suicidio

L'Iran minaccia di chiudere lo Stretto di Hormuz, un passaggio strategico per il commercio mondiale, in risposta agli attacchi statunitensi ai siti nucleari. Il Parlamento iraniano ha approvato questa misura estrema, ma ora si attende il via libera del Consiglio di sicurezza. Una scelta che potrebbe scatenare tensioni globali e compromettere la stabilità energetica planetaria. La domanda è: fino a che punto sono disposti a spingersi?

17.10 Il Parlamento iraniano ha approvato la chiusura dello Stretto di Hormuz in risposta agli attacchi Usa contro i siti nucleari iraniani. Lo ha riferito la televisione di Stato Press TV. Adesso serve l'ok del Consiglio di sicurezza. "Il piano dell'Iran di interrompere la navigazione nello Stretto di Hormuz non ha senso e sarebbe suicida per la Repubblica islamica" ha commentato il vicepresidente statunitense J.D. Vance. "Tutta la loro economia passa attraverso lo Stretto di Hormuz. Non credo abbia alcun senso". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

