Iran | ogni americano sarà un obiettivo

L’ultima escalation tra Iran, Yemen e Stati Uniti alza il livello di tensione nel Medio Oriente. La TV di Stato iraniana avverte che ogni americano nella regione è ora un obiettivo legittimo, mentre il leader Houthi Hazam al-Assad minaccia ripercussioni a Washington. In un clima di crescente ostilità, la stabilità internazionale si trova sul filo del rasoio. È fondamentale seguire da vicino gli sviluppi di questa complessa crisi e le sue possibili conseguenze globali.

3.33 La tv di Stato iraniana,subito dopo il blitz ai tre siti nucleari, ha afferma to che "ogni cittadino americano, o militare, nella regionen è ora un legittimo obiettivo". Una minaccia è giunta anche dal leader Houthi dello Yemen, Hazam al-Assad che su X ha scritto: "Washington affronterà le conseguenze". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

