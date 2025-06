Iran | feriti da attacchi non contaminati

Gli attacchi statunitensi contro gli impianti nucleari in Iran hanno provocato numerosi feriti, ma fortunatamente nessuno mostra segni di contaminazione radioattiva. Il ministero della Sanità iraniano rassicura sull’assenza di rischi radiologici tra i pazienti, evidenziando la complessità delle operazioni militari e le conseguenze sulla popolazione. In un contesto già teso, questa notizia apre nuovi interrogativi sulla sicurezza e le future dinamiche geopolitiche della regione.

18.10 Gli attacchi statunitensi contro gli impianti nucleari in Iran hanno causato diversi feriti, ma nessuno mostrava segni di "contaminazione radioattiva". Lo afferma il ministero della Sanità iraniano. "Nessuno dei feriti trasferiti nei centri medici dopo gli attacchi americani mostrava segni di contaminazione radioattiva", ha scritto su X il portavoce del ministero Hossein Kermanpour, senza specificare il numero delle persone ricoverate in ospedale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

