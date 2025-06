IranBonelliAvs | Meloni spieghi sua Italia telecomandata da Usa e Israele

In un contesto di tensioni crescenti, le recenti azioni degli Stati Uniti contro i siti nucleari iraniani hanno acceso un nuovo capitolo di instabilità globale. La pretesa di un intervento militare che rischia di scatenare una guerra su larga scala solleva interrogativi sulle vere motivazioni dietro queste mosse e sul ruolo di alleanze strategiche come Israele e, apparentemente, l’Italia. Ma cosa c’è dietro questa complessa rete di interessi geopolitici?

Roma, 22 giu. (askanews) – “Stanotte gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco militare contro tre siti nucleari iraniani, distruggendoli con raid aerei massicci. Trump e Netanyahu vogliono la guerra globale e riscrivere un nuovo ordine geopolitico basato sulla supremazia militare. Il bombardamento prima da parte israeliana e ora da parte degli Stati Uniti contro i siti nucleari iraniani è una violazione gravissima della Convenzione di Ginevra. Un atto che rischia di innescare una reazione a catena devastante per tutto il Medio Oriente e per il mondo”. Lo afferma il leader Avs Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde “Il ministro Tajani parla di “de-escalation” dopo le bombe. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: iran - bonelli - meloni - spieghi

Gaza, scontro Meloni-Bonelli al Question time, lei: "Non condividiamo alcune scelte di Netanyahu ma sì a 2 popoli 2 stati", lui: "Vergogna non condanna Israele" - Durante il question time, la Premier Meloni ha risposto all'interrogazione di Bonelli riguardo alla situazione a Gaza, dichiarando di non condividere alcune scelte di Netanyahu.

Guerra Iran-Israele, la decisione di Giorgia Meloni: qual è la paura dell'Italia Vai su Facebook

Iran,Bonelli(Avs):Meloni spieghi sua Italia telecomandata da Usa e Israele; Iran: Bonelli, 'Italia telecomandata da Usa e Israele, Meloni domani spieghi in aula'; Iran: Bonelli, 'Italia telecomandata da Usa e Israele, Meloni domani spieghi in aula'.

Iran,Bonelli(Avs):Meloni spieghi sua Italia telecomandata da Usa e Israele - (askanews) – “Stanotte gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco militare contro tre siti nucleari iraniani, distruggendoli con raid aerei massicci. askanews.it scrive

Iran: Bonelli, 'Italia telecomandata da Usa e Israele, Meloni domani spieghi in aula' - "Stanotte gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco militare contro tre siti nucleari iraniani, distruggendoli con raid aerei massicci. Secondo lanuovasardegna.it