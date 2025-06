Iran vertice di Meloni con i ministri dopo l’attacco di Trump | Subito un tavolo negoziale tra le parti Crosetto | Forte preoccupazione prossime 48-72 ore delicate

In un contesto di tensione crescente, il vertice di Meloni con i ministri si apre in un momento cruciale per l’Europa e il Medio Oriente. L’attacco di Trump ai siti nucleari iraniani ha segnato un cambio di scenario, allarmando gli analisti e i governi. Crosetto avverte: le prossime 48-72 ore saranno decisive, con il rischio di una risposta iraniana forte e potenzialmente estesa, aprendo una crisi di portata globale.

La decisione di Donald Trump di bombardare tre siti nucleari iraniani «rappresentano un cambiamento radicale dello scenario strategico in Medio Oriente. Si apre una crisi molto più ampia, la cui evoluzione desta forte preoccupazione». A dirlo è il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che in una nota precisa come sia «ragionevole attendersi, da parte dell’Iran, una risposta molto più forte, che potrebbe non limitarsi al solo teatro regionale e coinvolgere obiettivi americani e interessi occidentali in aree sensibili del globo». Per il ministro, inoltre, «le prossime 48-72 ore costituiscono una fase particolarmente delicata, nella quale non si possono escludere azioni ritorsive da parte dell’Iran, anche sotto forma di attacchi asimmetrici o di blocchi strategici, come la possibile interruzione della navigazione nello Stretto di Hormuz». 🔗 Leggi su Open.online

