Iran vertice di Meloni con i ministri dopo l’attacco di Trump | Subito un tavolo negoziale tra le parti Allerta massima nelle basi Usa in Italia

In un clima di crescente tensione internazionale, la decisione di Donald Trump di attaccare siti nucleari iraniani ha sconvolto gli equilibri globali, aprendo una crisi potenzialmente più devastante. La premier Giorgia Meloni, alla guida di un vertice con i ministri, si prepara a gestire l'emergenza, mentre le basi USA in Italia restano in stato di massima allerta. La situazione si fa sempre più intricata e richiede risposte rapide e coordinate, perché la stabilità mondiale è in bilico.

La decisione di Donald Trump di bombardare tre siti nucleari iraniani «cambia completamente lo scenario, si apre una crisi molto più grande». A dirlo è il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che al Tg1 ha commentato anche cosa attendersi da Teheran: «Ci sarà una risposta più forte, che rischia di allargarsi a tutti gli obiettivi americani». La premier Giorgia Meloni ha convocato in mattinata una riunione in videoconferenza con i ministri interessati e i vertici dell’intelligence. La premier ha avuto anche una lunga conversazione al telefono con la segretaria del Pd Elly Schlein, dopo gli attacchi americani in Iran. 🔗 Leggi su Open.online

